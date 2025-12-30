RFV Gibellini sul mercato: "Non servono rivoluzioni. Con Paratici si può risalire"

L'ex dirigente sportivo tra le altre squadre anche dell'Hellas Verona, Mauro Gibellini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra? "La società è sempre la componente più importante che ci sia. Paratici è un profilo di alto livello, ha acquisito esperienza internazionale nella sua ultima avventura. Il suo arrivo è una scelta decisiva per il futuro della Fiorentina. Con l'organico che ha la Fiorentina e il suo arrivo, secondo me, si può pensare ad una risalita".

Sul mercato: "La Fiorentina non ha bisogno di una rivoluzione, non servono tanti giocatori. Io prenderei 2-3 giocatori mirati. Ora serve gente che venga motivata. Paratici ha così tanta esperienza che sa fare il suo lavoro. Senza società non si va avanti. L'assenza del presidente è una grave lacuna. Non avere la sua vicinanza non è un bene. E' stato giusto andare a cercare una figura forte come Paratici, per tamponare questa situazioni di difficoltà. Anche se io dico sempre che la figura indispensabile in una società è il proprietario".