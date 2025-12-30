RFV Fabrizio Berni: "Manderei via anche Kean. La speranza è il mercato"

Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola: "C'è delusione totale, perché è impossibile che la Fiorentina abbia vinto solo una partita da inizio campionato. C'è una mancanza da parte di tutti. Tra i giocatori, non si sono inseriti i nuovi e non si sono confermati i vecchi. Addirittura ci sono delle sceneggiate alla Merola a fronte di un rigore. Roba nemmeno da terza categoria".

A quali cessioni si può pensare?

"Manderei via anche Kean se c'è contropartita adeguata. Quest'anno ha atteggiamenti egoistici deleteri per la squadra. La situazione è drammatica, bisogna operare chirurgicamente in profondità. Piccoli è stato una delusione ma siamo certi che giocando dal primo minuto non possa far meglio di Kean? In generale dico che se un giocatore si sente sminuito a stare alla Fiorentina è meglio che vada via. Meglio undici soldatini generosi fidelizzati che undici presuntuosi che non fanno squadra e giocano ognuno per conto suo".

Cosa pensa di Vanoli?

"Sono molto deluso anche dall'allenatore, perché non si può giustificare un rigore non calciato dicendo che il giocatore non se la sentiva. Bisogna imporgli di calciarlo, non giustificarlo. Alla luce di tutto questo, situazione non può che essere drammatica".

Che succede adesso?

"L'unica speranza è che a gennaio venga fatto un ribaltone di giocatori con l'arrivo di Paratici. Anche considerando che le nostre contendenti vanno piano come noi. Quindi un barlume di speranza ci può essere ancora, ma non possiamo aspettare sempre la partita prossima...".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!