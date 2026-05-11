RFV Cecconi su Kean: "Se avesse anche un solo dubbio sulla permanenza, lo venderei subito"

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L'ex attaccante della Fiorentina Luca Cecconi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della puntata odierna di Viola amore mio per fare il punto della situazione sul momento della squadra di Vanoli, che ieri ha centrato matematicamente la salvezza: "Le valutazioni tecniche su questa stagione devono essere fatte dai dirigenti: è Paratici che deve valutare come ha lavorato Vanoli. Noi possiamo dare un giudizio solo parziale. Certo è che dopo una stagione così negativa, che rischia di portarsi dietro strascichi non sereni, in genere è sempre meglio cambiare e di rinnovare molto nella rosa. Se poi invece i dirigenti in questi sei mesi hanno visto qualità importanti in Vanoli, è giusto che resti lui".

Si aspettava più coraggio dalla Fiorentina ieri oppure, per salvarsi, è andata bene anche lo 0-0?

"Le partite così fanno parte del nostro campionato. Alcune volte serve anche essere meno piacevoli e meno belli pur di centrare l'obiettivo finale. Ognuno poi si assume le sue responsabilità, a seconda dello stile di gioco: pensate a Gasperini nei suoi anni all'Atalanta".

La storia tra Kean e la Fiorentina può ancora proseguire?

"Dipende tutto da lui ma mi pare che al momento non ci siano spifferi da parte sua. Se la Fiorentina gli promette di costruire una squadra competitiva, sarebbe importante che lui restasse. Ma se lui manifestasse l'idea di andarsene, io non ci penserei un minuto a darlo via. A inizio anno mi sembrava poco motivato e se dovesse manifestare lo stesso sentimento nel prossimo campionato, rischierebbe di creare qualche problema".