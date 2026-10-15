Pastorello: "I frutti del lavoro di Paratici si vedranno. Acerbi vuole tornare in campo"
L'agente Federico Pastorello, intervistato da TMW, ha detto la sua anche sull'operato di Fabio Paratici alla Fiorentina: “Purtroppo il nostro mestiere è legato sempre e solo alla palla, se entra o se esce. Non dimentichiamo che il lavoro di Fabio è di ricostruzione: ha cambiato tanti giocatori, purtroppo aver sbagliato la scelta dell’allenatore all’inizio ha complicato i piani. Però ha allestito una squadra forte, con valori. Quando cambi tanto, in compenso, hai bisogno di tempo. Ha fatto un bel lavoro, i frutti si vedranno”.
Sono arrivati giocatori come Mastantuono, non era facile immaginarlo a Firenze…
“Assolutamente. Anzi, dopo che si è aperta questa possibilità è stato ancora più bravo a riuscire a tenerselo: secondo me, quando il mercato ha percepito che il ragazzo era disponibile, si sono mossi in tanti. È stato bravo ad aprire la possibilità, ma soprattutto a chiuderla”.
Poi due battute su Bonny e Acerbi, entrambi accostati alla Fiorentina in estate.
"Bonny per l’Inter è stato sempre un punto fermo: hanno quattro attaccanti straordinari e si sa che nelle grandi squadre, tenendo fuori Lautaro e Thuram, sono tutti molto preziosi. Non c’è mai stato alcun pensiero. Acerbi? È una frustrazione anche personale, sono sincero. È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta”.
Vuole rimanere in Serie A o andrebbe anche all’estero? “Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare: da quando è finito il campionato mi sembra abbia fatto tre giorni di riposo in tutto. Si allena sempre: l’obiettivo era rimanere in Italia, ma stiamo valutando anche altre cose”.
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