FirenzeViola Dodo, cosa sta succedendo? A Genova Vanoli ha dato un segnale

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Il futuro di Dodo resta ancora da scrivere ma mentre la Fiorentina spera nel rinnovo, Vanoli lo ha buttato nella mischia a Genova

Il futuro di Dodo alla Fiorentina resta tutto da scrivere, ma dall'ultima partita contro il Genoa è arrivato un segnale importante. Paolo Vanoli ha infatti deciso di schierare il brasiliano nei minuti finali della sfida di Marassi, dimostrando come il terzino, nonostante le voci di mercato e una situazione contrattuale ancora da definire, continui a far parte del progetto tecnico viola.

Il rinnovo può attendere ma la Fiorentina conserva la speranza

L'incontro previsto durante la sosta tra la società e l'entourage del giocatore è stato posticipato, probabilmente a gennaio o febbraio. La Fiorentina però resta comunque convinta di non perdere l'esterno brasiliano a parametro zero e avrebbe pronto un prolungamento biennale fino al 2029, anche grazie ai buoni rapporti con il procuratore del calciatore con il quale in passato c'erano state delle tensioni, in particolare con il precedente direttore sportivo.

Dodo resta sul mercato ma Vanoli ha dato un segnale

Il calciatore arrivato ormai 4 anni fa dallo Shaktar Donetsk rimane però sul mercato e un'eventuale offerta a gennaio potrebbe cambiare gli scenari. Nel frattempo, sul campo, Vanoli non sembra intenzionato a escluderlo dalle proprie rotazioni, pur avendo modificato le gerarchie sulla fascia destra. L'ingresso a Genova non rappresenta necessariamente una svolta, ma conferma che le porte della Fiorentina non sono chiuse per Dodô. Il suo futuro resta incerto, mentre il presente racconta di un giocatore ancora a disposizione dell'allenatore e potenzialmente utile alla causa viola.