Mareggini: "Su De Gea non c'è equilibrio, lo spagnolo non si discute. Martinelli è il futuro"

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Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" : "Leggo notizie molto confortanti su quello che sta facendo Martinelli. Il ragionamento da fare per la porta viola è che non si può puntare su una singola possibilità perché nel nostro lavoro ci possono essere tanti imprevisti. Martinelli è il portiere del futuro ed è giusto che si facciano su di lui ragionamenti ma anche che ci si tuteli. Ho visto Martinez dell'Inter e penso a chi critica De Gea, li mi si gonfia la vena e non capisco più nulla. Non mi piace poi il fatto che sia venuto fuori il nome di un portiere giovane sul mercato come Beltran e lo si metta in correlazione all'età di De Gea e al fatto che lo spagnolo abbia sbagliato a Marassi. Non mi sembra sia una lettura che va a fare il bene della squadra".

Con l'arrivo eventuale di Beltran si chiuderebbero le porte a Martinelli? "L'ipotesi Beltran non deve chiudere all'ipotesi Martinelli in viola, è a lui che sarà dato il futuro della porta. Solo ora non ci devono essere rimpianti sul fatto che sia andato ad Avellino, lui li sta facendo il suo percorso e ne verrà fuori rafforzato. Io questa stagione non lo vedevo proprio in porta alla Fiorentina. Il ragionamento del tipo, non abbiamo obiettivi di classifica potevamo lanciare Martinelli come giovane non mi torna per niente".

Cosa ne pensa della prestazione di De Gea contro il Genoa? "Tutti hanno già dimenticato che contro il Napoli De Gea è stato il migliore in campo. Poi tre settimane dopo il mezzo dubbio a Genova fa dimenticare tutto. Io non trovo equilibrio in questo ragionamento. Il portiere spagnolo, per qualità e per tante cose positive che lui ha, se parlate con i grandi ex portieri chiedendogli un parere, vi dicono che non si discutere. Io guarderei ad altri reparti".

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