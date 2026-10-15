Fiorentina, Vanoli ha già scelto i suoi fedelissimi: sei giocatori intoccabili

vedi letture

Paolo Vanoli è ancora alla ricerca della Fiorentina ideale, ma alcune gerarchie sembrano ormai delineate. Come sottolinea La Nazione, nelle prime quattro partite alla guida dei viola, tra campionato e Coppa Italia, il tecnico ha individuato sei punti fermi sui quali costruire la squadra: De Gea, Ndour, Mastantuono, Dragusin, Jimenez e Fagioli.

I numeri confermano le scelte dell'allenatore. De Gea e Ndour sono gli unici ad aver disputato tutti i 360 minuti disponibili, seguiti da Mastantuono (329), Dragusin (315), Jimenez (278) e Fagioli (270). Quest'ultimo è sempre partito titolare in campionato, mentre in Coppa Italia ha iniziato dalla panchina. De Gea resta un riferimento nello spogliatoio, Dragusin guida la difesa e Jimenez ha conquistato spazio sulla destra. A centrocampo Ndour garantisce fisicità, mentre Fagioli è il regista della manovra. Mastantuono rappresenta invece il talento offensivo sul quale Vanoli continua a puntare.

Restano però diversi interrogativi: dal terzino sinistro all'inserimento di Oulai, fino al ballottaggio tra Beto e Pellegrino. Da valutare anche le condizioni di Gonçalves e Atta. Sei certezze rappresentano una base importante, ma non bastano ancora per completare la Fiorentina.