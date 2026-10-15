Espì 2° miglior marcatore del Real. Anche la Fiorentina si mangia le mani

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La Fiorentina lo aveva seguito con grande interesse durante l'ultima sessione estiva di mercato, ma alla fine Carlos Espí è approdato al Real Madrid. Adesso il centravanti spagnolo classe 2005 sta dimostrando tutto il proprio valore, ritagliandosi uno spazio importante nonostante la concorrenza dei grandi campioni presenti nella rosa dei blancos.

Nella sfida di Champions League contro la Roma, vinta 4-3 dagli spagnoli, Espí ha realizzato il gol che ha riacceso le speranze di rimonta del Real, confermando uno straordinario feeling con la porta. Per lui si tratta della terza rete in sei presenze stagionali, con appena 38 minuti complessivi disputati: una media impressionante di un gol ogni 13 minuti.

Acquistato dal Levante per 25 milioni di euro, il giovane attaccante è già il secondo miglior marcatore stagionale del Real Madrid, alle spalle di Mbappé e alla pari con Bellingham. A questi numeri si aggiungono i cinque gol realizzati con la Spagna Under 21 contro San Marino. In estate - spiega TMW - oltre alla Fiorentina, anche Lazio e Bologna avevano messo gli occhi su di lui. Un talento che gli osservatori viola avevano individuato e che adesso sta facendo parlare di sé sul palcoscenico internazionale.