Comotto detta la linea: "Viola, serve un progetto duraturo con un allenatore"

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La gestione dei nazionali e la necessità di dare continuità alla guida tecnica. Sono i temi affrontati dall'ex viola Gianluca Comotto, intervenuto su Italia 7 per analizzare il momento della Fiorentina, reduce dalla sconfitta contro il Genoa: "A Genova si è visto il copione tipico del post-sosta per le nazionali: la squadra è apparsa un po' scarica, frenata dalla stanchezza dei nazionali di ritorno. Ripensandoci, immagino che Vanoli avrebbe optato per un altro undici iniziale; dal mio punto di vista, le partite subito dopo la pausa andrebbero affrontate puntando su chi è rimasto ad allenarsi con continuità".

Comotto ha poi allargato il ragionamento alle scelte in panchina: "Negli ultimi anni c'è stata una girandola continua di allenatori. Ci auguriamo che Vanoli riesca a dare continuità, ma personalmente vorrei vedere una pianificazione a lungo termine, con un tecnico scelto su un progetto chiaro che possa lavorare indisturbato per qualche stagione. Era questo l'obiettivo iniziale con Grosso, prima che subentrassero complicazioni".