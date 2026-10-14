RFV Sentite Bongiorni: "Mancano 2 acquisti per valorizzare i giovani"

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Intervistato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento', l'osservatore Antonio Bongiorni ha analizzato così il momento della Fiorentina, partendo da una riflessione sui giovani: "La Fiorentina ha fatto una programmazione molto interessante, puntando su giovani che considero di livello assoluto. Questa squadra ha in rosa almeno quattro o cinque elementi che possono raggiungere un livello internazionale. Lo hanno già dimostrato in alcune occasioni, anche se è evidente che devono ancora trovare continuità. Vorrei però fare una considerazione più generale. In Italia spesso non siamo capaci di valorizzare i nostri giovani. Penso, per esempio, a un giocatore come Doumbia, che è finito allo Sporting Lisbona. L'ho visto giocare e mi ha impressionato. Mi domando perché si debba sempre andare a cercare calciatori all'estero quando anche nel nostro Paese ci sono ragazzi interessanti. Detto questo, il punto fondamentale è che i giovani devono essere aspettati e accompagnati nel loro percorso di crescita".

Che cosa manca, allora, alla Fiorentina per permettere a questi ragazzi di esprimere tutto il loro potenziale?

"Lo dico da tempo: mancano due giocatori, uno in difesa e uno a centrocampo. Due elementi di esperienza e personalità, capaci di assumersi responsabilità sia in campo sia nello spogliatoio. Servono calciatori che sappiano proteggere i più giovani anche nei momenti difficili, mettendoci la faccia davanti alla stampa e all'ambiente. Qualcuno che abbia l'autorevolezza per dire: “Questi ragazzi sono bravi, crediamo in loro e dobbiamo aspettarli”. Oggi la Fiorentina non ha figure di questo tipo. Ci sono tanti giovani di qualità, ma manca chi possa guidarli e aiutarli a superare le difficoltà. Bisogna stare molto attenti a non creare un clima di paura, perché altrimenti si rischia di ripetere quanto accaduto nella scorsa stagione. E sarebbe un peccato dover ricominciare tutto da capo

Ma intende due nuovi acquisti?

"Sì, parlo proprio di due nuovi acquisti. La Fiorentina ha una rosa ampia e di grande prospettiva, ma le mancano due giocatori in grado di fare da riferimento ai più giovani: un difensore e un centrocampista. Faccio un esempio. Quando c'era Milenkovic, credo che Ranieri abbia disputato alcune delle sue migliori stagioni. Anche Comuzzo è cresciuto moltissimo avendo accanto un giocatore di quel tipo. Poi Milenkovic è andato via ed è arrivato Pongracic, che considero un discreto calciatore, ma non ha quelle caratteristiche di leadership necessarie per risolvere certi problemi. Alla Fiorentina manca proprio un punto di riferimento in difesa".

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