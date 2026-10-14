RFV L'avvocato Dini: "Vanoli, alcune frasi non le ho capite. Ma non sono preoccupato"

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L'avvocato e direttore sportivo Giulio Dini è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni, a partire dal momento che sta vivendo il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Secondo lei le parole di Vanoli sulla Fiorentina prima di tornare possono essere un boomerang?

"Quell'intervista era un manifesto di Vanoli da "non confermato" che tradiva un amore per l'attuale rosa. Io apprezzai molto le parole di elogio del tecnico verso questa squadra e l'ho considerato l'aspetto positivo per il quale la società aveva poi richiamato un allenatore che nemmeno io a giugno avrei confermato. Lui in un anno di dramma si era messo il saio ed era diventato quasi un inquisitore verso alcuni giocatori. Fino alla gara con il Napoli è andato tutto bene: adesso deve tornare a fare il Vanoli, niente di più. Per me a Genova si è visto uno schieramento difficilmente comprensibile".

Chi avrebbe messo lei?

"Njie è un giocatore indispensabile per questa squadra, che può creare grattacapi agli avversari in qualsiasi momento. Pellegrino è un giocatore forte di testa, che sa mettere bene a terra il pallone: non avrei messo un giocatore abile in profondità come Beto. Oulai è stato martellato dalla piazza perché non era entrato contro il Napoli: ora abbiamo capito perché non è stato schierato. Ma in ogni caso ora deve essere inquadrato".

Quindi se fosse l'agente di Vanoli lei cosa farebbe?

"Io lavorerei un po' sulle conferenze stampa del mister: a Genova è stata persa una partita che la Fiorentina non poteva permettersi di perdere. Non avrei mai detto che Oulai è stato schierato perché voleva limitare Frendrup. Ripeto, è un peccato perché la Fiorentina aveva dimostrato di essere davvero una squadra. Alla sfida col Venezia non ho dato molto peso, ma all'1-1 col Napoli sì: i viola potevano vincere. Ecco perché ad oggi non mi sento preoccupato".