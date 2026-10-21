Ceccarini sugli arbitri: "In Fiore-Como errori lampanti. Orsato deve capire una cosa"
Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina in vista della delicata sfida di domenica prossima contro l'Inter: "Quello che è successo in Fiorentina-Como in occasione del 2-2 annullato lo abbiamo visto tutti, così come il grave errore in occasione della rete di Liberali. Orsato deve prendere atto che la tecnologia va utilizzata: penso che si debba tornare sulla retta via di quando il Var era utilizzato per correggere le mancanze in campo".
Come si può ovviare a questi errori?
"Io credo che per un arbitro ci sia stadio e stadio dove arbitrare. Non penso che ci sia un condizionamento ma semplicemente arbitri inesperti".
Ascolta il resto dell'intervista nel nostro podcast!
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