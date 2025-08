Carnevali: "Viola al Mapei? Speriamo di portare fortuna come accaduto con l'Atalanta"

vedi letture

Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, presente a Empoli a margine dell'amichevole tra le due formazioni, ha risposto brevemente a TMW anche a qualche considerazione sulla Fiorentina: "Viola al Mapei per la Conference? Noi con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto, per cui quando ci è stato chiesto il nostro stadio perché quello dei viola ora è alle prese con i lavori, non ci abbiamo pensato un attimo e lo abbiamo concesso. Aldilà della simpatia e della squadra italiana, noi ci prepariamo ad accoglierla nel modo migliore ma con l'augurio soprattutto che possa portare bene alla Fiorentina. Come è stato fatto con l'Atalanta quando è stata ospitata per le competizioni europee".

Cosa pensa dell'acquisto di Viti da parte della Fiorentina?

"Contento per lui. È un ragazzo eccezionale, ha delle grandi qualità anche se ha avuto un calo di prestazione in qualche momento. Ma poi ha dimostrato di essere un giocatore di grande talento e nel momento in cui sta bene ha dimostrato di essere da grande club".