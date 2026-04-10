RFV Carnasciali: "Bene essere usciti dall'Europa. Concentriamoci sulla salvezza"

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Daniele Carnasciali, ex calciatore della Fiorentina dal 1992 al 1997, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della partita di ieri sera contro il Crystal Palace: "Non è cambiato niente. Ieri non mi aspettavo la vittoria. Inoltre non dobbiamo pensare di essere salvi e per fortuna Lecce e Cremonese stanno andando più piano della Fiorentina. Pensare di essere già salvi sarebbe un errore molto grave. Ieri la partita ha dato continuità alla stagione della Fiorentina. Non ci dobbiamo meravigliare della prestazione".

Pensa che la Fiorentina potesse fare di più, considerando che l'avversario non ha imposto un ritmo insostenibile?

"Non abbiamo fatto molto. Poi mettiamoci le assenze. Ieri è stata una prestazione opaca, che non mi fa stare tranquillo per il campionato. Bene essere usciti, così ci concentriamo sulla Serie A, che è evidente che non riusciamo a competere in una competizione, figuriamoci per due".

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