RFV Sabatini sicuro: "L'Under-23 perfetta per Firenze. La Viola in B? Sarebbe un lutto"

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Walter Sabatini, ex direttore sportivo tra le altre di Lazio, Roma e Palermo, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I tempi supplementari" facendo il punto sui principali temi di casa Fiorentina: "La Fiorentina con Paratici è in ottime mani: se pur giovane, ha tanti contatti internazionali. I viola hanno fatto una scelta eccellente puntando su di lui e gli effetti si stanno vedendo già adesso. C'è stata una crescita all'unisono di tutto in questo periodo: se i viola hanno messo fuori la testa, lo devono anche al loro nuovo dirigente. Un'eventuale retrocessione in B sarebbe un danno enorme, quasi un lutto per tutto il calcio italiano. Ma tutto ciò non succederà perché vedo che la squadra ha adesso un gioco una consapevolezza nuova".

Vede delle affinità col miracolo-salvezza della sua Salernitana?

"Non ci sono collegamenti con la salvezza della mia Salernitana quattro anni fa. Io vedevo in questa squadra un gruppo che sbagliava tutto: dall'interpretazione delle gare a entrambi le fasi di gioco. Adesso è una squadra molto affidabile, che è difficile da battere per tutti. Per non parlare poi del valore della rosa, che non è paragonabile con quella della Salernitana".

Paratici ha aperto alla possibilità di realizzare anche per Firenze l'Under-23...

"L'Under-23 è una palestra formativa importantissima, ti aiuta ad avvicinarti alla prima squadra molto più velocemente rispetto a una Primavera, che resta un campionato giovanile. Io sono assolutamente favorevole alle seconde squadre: chi lavora bene, trae subito frutti dalle sue scelte. Vogliamo parlare di Miretti, Soulé ed Yldiz? Le società importanti le devono avere".