RFV Giraldi: "Vi presento il Crystal Palace: sono superiori, ma la partita è aperta"

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L’ex ds del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “Viola Amore Mio”, per analizzare l'avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League: il Crystal Palace. Queste le sue parole: "Gli Eagles sono una squadra forte in tutti i reparti anche se in difesa ha perso il capitano a gennaio. Hanno giocatori forti sia nei titolari ma anche nelle riserve. C'è da capire chi giocherà davanti. Ultimamente Strand Larsen è stato il titolare, ma sarà squalificato. Mateta rientra ora da un infortunio, fa giocare la squadra in una maniera diversa. Anche Nketiah rientrerà da un infortunio".

"Io ho avuto 4 giocatori che militano adesso nel Palace, ovvero Sarr, giocatore che decide le partite, bravo nelle partite importante. E' stato MVP nella finale della Community Shield, ha deciso la finale di FA Cup. Wharton, a centrocampo, è un giocatore di livello mondiale, verrà portato al Mondiale dall'Inghilterra. Sarà la prima alternativa a Rice e ad Henderson. Accanto avrà Hughes o Kamada. Hughes è un equilibratore, ha un'intelligenza calcistica altissima. Sarà una sfida complicata perché il Palace è superiore alla Fiorentina, ma anche aperta. Speriamo che la Fiorentina riesca a dare il meglio e che stia attenta in tutti i 180 i minuti".

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