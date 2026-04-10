RFV Ascari: "Ieri è stata una debacle su tutti i fronti. Gudmundsson è irrilevante"

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L'agente Eugenio Ascari, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della situazione in casa viola e della prova dei viola di ieri sera: "La prestazione della Fiorentina di ieri rispecchia il livello del calcio italiano. Ieri la Fiorentina giocava con una squadra vicina a livello di classifica, ma poi si è visto un debacle su tutti i fronti. Questo mi lascia perplesso in tutti i sensi. Il passaggio del turno avrebbe fortificato la posizione di Vanoli".

Cosa pensa dell'atteggiamento della squadra viola, con riferimento ai big?

"Due considerazioni: Parlavate di comprare giocatori da 25 milioni invece di comprare giocatori da 5 milioni. Quindi, concentrarsi sulla qualità e non sulla quantità. La Fiorentina questa cosa l'ha fatto con Piccoli, ma è stato un acquisto sbagliato. Questo giocatore doveva essere un'alternativa, quindi spendere così tanto per un'alternativa di Kean è un errore. Poi Fabbian è un giocatore irriconoscibile rispetto a quello di Bologna. È la brutta copia. Ha avuto un'involuzione veramente inspiegabile. Qui a Firenze ha perso la sua abilità nel segnare. Ormai io boccio Gudmundosson. È un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra".

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