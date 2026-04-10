RFV Giorgetti: "Una panchina indecente. E non parliamo di remuntada"

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Questo il pensiero di Angelo Giorgetti, ieri a Radio FirenzeViola durante "Se fosse sempre domenica", a proposito della sconfitta della Fiorentina col Crystal Palace: "Non parliamo di remuntada, perché qualche anno fa contro il Siviglia non portò bene. Se penso a quella Fiorentina che fu infamata mi vengono i brividi. Qui siamo di fronte a una Viola che se l’è andata a giocare contro un'avversaria che è quattordicesima in Premier League, ma che nel primo tempo l’ha schiantata e nel secondo tempo le ha inflitto un gol per il quale è giusto pagare pegno. Le assenze fanno ancora più rumore perché ti sei andato a giocare un quarto di finale in Europa con una panchina che io vi invito a leggere".

Che senso ha il cambio di Pongracic?

"L’unica ragione è che possa averlo chiesto lui perché stava male. Anche Mandragora per Fagioli al 90’ dopo il 3-0. Posso capire Puzzoli perché gli dai l’opportunità di esordire in Europa. Ma sono tutti dettagli di fronte a un 3-0 che comunque al 90%, se dovesse recuperare Kean, ha chiuso un’opportunità alla Fiorentina. Quella di ribaltare una delle peggiori stagioni della storia viola. Questo dispiace. Perché si è tolta un po’ di prospettiva al finale di stagione. C’era un po’ di leggerezza dopo il più cinque sul terzultimo posto".

La partita di stasera può definire il futuro di Vanoli?

"Ho sempre pensato che, comunque fosse andata questa stagione, non sarebbe stato confermato Vanoli. Perché, col massimo rispetto per quello che ha fatto, credo che la prossima stagione debba cominciare con un allenatore scelto dal nuovo direttore sportivo e che vada nell’idea di calcio che ha lui. Penso che debba iniziare un nuovo ciclo con un tecnico che faccia vedere un calcio diverso a Firenze. Poi sullo spessore di questo allenatore ci sono, o c’erano, due variabili: la squadra in Europa League oppure la squadra che deve ripartire in campionato e in Coppa Italia".