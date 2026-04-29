RFV Cappellini: "Roma-Fiorentina dirà se la squadra è con Vanoli. Sarri nome ideale per il futuro"

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Stefano Cappellini, vicedirettore de "La Repubblica", è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni in vista di Roma-Fiorentina: "Mi aspetto che la Fiorentina possa fare una partita di quelle che restano su un campo prestigioso e che ti proiettano sul domani. Devo però essere sincero e non sono molto ottimista. Molto dipenderà da quello che lo spogliatoio ha capito del futuro di Vanoli. Se hanno capito che andrà via diminuiscono le possibilità di fare una grande partita, viceversa vedremo una prova gagliarda. La prestazione darà inidizi su quel che lo spogliatoio ha capito".

Sul futuro allenatore della Fiorentina: "Io devo essere banale ma anche realista, darei la panchina a Sarri. Ora è il momento buono, se devi cambiare è il nome giusto, è un tecnico preparatissimo, non in fase ascendente anche se alla Lazio quest'anno nelle condizioni in cui è ha fatto un capolavoro. Ha portato la squadra in finale di Coppa Italia. A Firenze lui verrebbe volentieri se c'è un progetto forte e metterebbe d'accordo tutti dando alla città l'entusiasmo che manca da troppo tempo. Altre scelte, come quella di Grosso, difficilmente possono dare entusiasmo. È un tecnico che ha tanti esoneri in carriera, non ha un curriculum che esalta. Certo capita anche ai migliori di avere esoneri. Dovesse arrivare partirebbe con tanto scetticismo, al pari di Vanoli se dovesse restare. Non capirei la mossa di cambiare Vanoli per Grosso. In ogni caso dobbiamo provare a fidarci di uno come Paratici".