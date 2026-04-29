Paratici, la compagna Pilar Fogliati: "Con Fabio un rapporto vero. 20 anni di differenza? Chi se ne frega"

vedi letture

L'attrice e regista Pilar Fogliati, notoriamente compagna del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, si è raccontata oggi alle colonne del settimanale F, soffermandosi anche sulla relazione che ha con il dirigente viola. Ecco le sue parole in merito: "Come si dice: "Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno". In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto. A una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo «le cene contaminate» con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti. Il fatto che veniamo da due ambienti diversi, i vent’anni di differenza di età...

Però, dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato: «Mio Dio». Poi, mi sono detta: Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega".