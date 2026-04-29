Riscatti obbligati, che non convincono: ecco i casi Fabbian, Brescianini e Rugani

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La Fiorentina è vicina alla salvezza matematica e questo traguardo avrà conseguenze anche sul mercato e sul futuro della rosa. Con la permanenza in Serie A scatteranno infatti gli obblighi di riscatto per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, arrivati in prestito rispettivamente da Bologna e Atalanta.

Entrambi, però, scrive la Nazione, non hanno convinto. Simili per caratteristiche, hanno mostrato limiti in termini di qualità, visione di gioco e capacità di incidere nel centrocampo viola. Fabbian, che costerà 15 milioni, ha deluso soprattutto sul piano realizzativo: solo due gol in stagione, entrambi segnati con il Bologna, e un rendimento complessivamente poco incisivo nelle 19 presenze. Anche il cambio di ruolo rispetto al passato sembra averne penalizzato le prestazioni. Situazione simile per Brescianini, il cui riscatto porterà il totale dell’operazione a circa 15 milioni (3 già versati più 12 da pagare). Ha collezionato 14 presenze e un solo gol, ma è stato condizionato da problemi fisici che ne rendono il giudizio ancora parziale. Complessivamente, tra i due, la Fiorentina si troverebbe a investire circa 27 milioni senza aver ancora avviato il mercato. Aggiunge la Nazione, c’è poi il caso Rugani: per far scattare l’obbligo di riscatto dalla Juventus (2 milioni), deve giocare ancora due partite da almeno 45 minuti. La sua permanenza resta in bilico, anche se il giocatore vorrebbe restare e la società potrebbe eventualmente ridiscutere le condizioni.