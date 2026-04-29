Dagli inviati
Paratici a Milano: presente al convegno “I giovani nel sistema calcio italiano”
Pomeriggio milanese per il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it, oggi il dirigente viola ha preso parte al convegno panel “I giovani nel sistema calcio italiano”, che si è tenuto presso la Palazzina Appiani dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano, a poche ore dalla sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la finale di Coppa Italia Primavera.
All'evento, oltre a Paratici, hanno preso parte il ct dell'Italia Under 19 Alberto Bollini, l'ad del Parma Federico Cherubini e il ds del Como Carlalberto Ludi. L'evento è stato moderato dall'Head of Competitions di Lega Calcio Serie A Andrea Butti. Ecco le nostre immagini:
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