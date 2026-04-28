RFV Chiarugi: "Paratici dovrà fare un lavorone, lo stadio darà una mano"

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Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste alcune delle sue dichiarazioni anche sulla situazione di Fabio Paratici, direttore sportivo dei viola che sarebbe anche sul taccuino della Roma: "Da quello che possiamo capire mi sembra che a un certo punto sia la società che la sindaca Funaro siano convinti su quale sarà il futuro della società. C'è uno stadio che sarà una svolta per tutto e servirà un lavoro incredibile e molto lungo per cui servirà la massima competenza.

L'assenza di Moise Kean? Mi faccio tante domande, perché questo è un capitale della società che va tutelato. Quei 62 milioni, ovvero la cifra della clausola, vanno anche rispettati. Anche su questo Paratici dovrà fare un lavoro molto lungo".

Sulle scelte che Paratici invece dovrà fare in termini di singoli, Chiarugi ha detto: "Dobbiamo fare una considerazione anche su Vanoli. Prima di lui la Fiorentina non aveva mai vinto in campionato, a lui dobbiamo dire 'bravo e grazie', non dimentichiamoci di questo e del fatto che per gran parte fosse la squadra del passato. Per il futuro bisogna iniziare a lavorare adesso: Gudmundsson? Son due anni che fatica, Vanoli l'ha fatto giocare ovunque, a destra, a sinistra, trequartista e come attaccante. Le occasioni sono finite".