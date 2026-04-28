Reginaldo non ha dubbi: "Le ultime giornate servano per valorizzare i giovani"

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L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare del momento della Fiorentina: "Dopo tutto quello che è successo al calcio italiano, quello legato all'impiego di Riccardo Braschi poteva essere un esempio da seguire. Fossimo stati in Spagna, un 2006 come lui avrebbe già giocato. Lui ha qualità e lo ha fatto vedere quindi sono certo che presto dimostrerà il suo valore. Ma purtroppo siamo in Italia e la mentalità è questa".

Quali devono essere i punti da cui ripartire per il movimento-calcio italiano?

"Ci sono tanti giovani che stanno vendendo fuori: bisogna ricominciare da loro. Palestra per esempio è un nome da seguire, ma anche Pisilli ed altri. Bisogna dare spazio a questi ragazzi perché siano pronti nel momento in cui dovessero essere chiamati in Nazionale maggiore".

Come si fa a trovare motivazioni per la Fiorentina a quattro gare dal termine senza più obiettivi?

"In spogliatoio di solito c'è un clima più leggero in circostanze di questo tipo ma la consapevolezza deve essere quella di dare sempre il massimo possibile. La Fiorentina ancora non è salva ancora ma può magari scegliere di valorizzare i giovani su cui magari costruire un percorso".