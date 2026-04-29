RFV Sella promuove Grosso: "È adatto a una piazza come Firenze. Può aprire un nuovo ciclo"

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Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola commentando le ultime novità in casa Fiorentina in vista della prossima sfida in campionato contro la Roma: "Paratici alla Roma? Penso che Paratici abbia firmato un contratto a Firenze e voglia rimanere li, non credo abbia altre velleità. Un personaggio come lui avrà messo per iscritto alcune condizioni per lavorare al meglio. Ha firmato per quattro anni e mezzi e credo che voglia portare a termine il lavoro nel miglior modo possibile".

Su Roma-Fiorentina: "Per la Roma c'è l'obbiettivo Champions e affrontare una squadra come quella viola che ho visto in salute e che non ha pensieri di classifica può crearti difficoltà. Giocando senza pressioni puoi tirare fuori prove importanti che mettono in difficoltà gli avversari. Sarà una gara difficile perché la Fiorentina ha giocatori che possono mettere in difficoltà i giallorossi".

Cosa ne pensa di Gufmundsson falso nove? "Secondo me potrebbe creare problemi alla Roma che gioca sui riferimenti. Anche gli inserimenti dei centrocampisti possono essere pericolosi. La Fiorentina verrà a Roma senza regalare nulla".

Chi vedresti bene sulla panchina del futuro della Fiorentina? "A me piace molto come ha lavorato Grosso del Sassuolo, ha fatto un grande lavoro e pur essendo giovane è equilibrato e fa giocare bene le sue squadre. Ha migliorato diversi giovani e credo che sia adatto ad una piazza come Firenze. La Fiorentina l'anno prossimo ripartirà da zero cercando di tenere giocatori su cui puntare per il futuro e un tecnico come Grosso può aprire un nuovo ciclo. Poi se si vuole più esperienza io andrei anche a cercare Sarri".

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