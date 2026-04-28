RFV Di Livio: "Viola, me la sono fatta sotto per la B. Vanoli ha fatto un capolavoro"

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Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione Garrisca al vento per fare il punto della situazione sui principali temi viola e per svelare anche un nuovo progetto in cui è coinvolto:

Angelo, sappiamo che ha partecipato alla Design Week dove sua figlia - in arte Adiel - si è esibita suonando musica techno...

"Lei è stata straordinaria: il lavoro paga sempre. Ha studiato tanto per arrivare a questo livello. Magari non è il mio genere... però sono contento che abbia raggiunto centri traguardi. Spesso viene a suonare a Firenze al Tenax e si vorrebbe mettere addosso la mia maglia della Fiorentina con il numero 7. Io le ho detto: "Fai tu!"".

Invece della stagione della Fiorentina cosa pensa?

"E' difficile da fuori dare una spiegazione. Posso solo dire che me la sono fatta sotto. Ho avuto tanta paura di vedere la Fiorentina retrocedere in Serie B. Non so cosa accadrà l'anno prossimo ma ci tengo a fare i complimenti a Paolo Vanoli che ha fatto un grande lavoro. Tutti i giocatori hanno reso sotto le loro possibilità. Pochi hanno superato il 6.5 come voto. Poi non so se lui rimarrà, ma penso che abbia fatto un capolavoro".

La stagione di Kean ha lasciato parecchio a desiderare...

"Io vedo tanti giocatori in questa squadra a fine ciclo. Mi sembra una storia inventata che lui, la scorsa domenica, non fosse allo stadio per vedere la partita ma fosse a fare fisioterapia. E' sbagliato raccontare bugie: va detta la verità. Come si fa a non vedere una partita? Io le cure le facevo prima o dopo la partita".