FirenzeViola Parisi, Gosens e non solo: la Fiorentina ritrova tanti titolari per la volata finale

vedi letture

Adesso o mai più. Nel momento in cui il campionato entra nel suo rettilineo finale - con tre big match nelle ultime quattro gare di Serie A - la Fiorentina ritrova pian piano alcuni dei suoi pezzi più pregiati, provando a trasformare le ultime giornate in un trampolino e non in una semplice passerella. Il vento sembra cambiare direzione proprio ora, grazie anche alla seconda settimana consecutiva “tipo”: niente impegni infrasettimanali, più recupero fisico e sedute mirate sulla tattica. Un contesto ideale che sta permettendo a Paolo Vanoli di ricompattare il gruppo e rialzare il livello complessivo della squadra.

Parisi guida la carica dei rientri

La notizia più incoraggiante arriva dall’allenamento di questa mattina e porta il nome di Fabiano Parisi. L’esterno è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, partecipando anche a una parte della partitella finale: segnali concreti di un recupero ormai vicino. Con ancora quattro sedute prima della sfida dell’Olimpico contro la Roma, la sua candidatura per una maglia da titolare prende sempre più quota. Buone notizie anche da Robin Gosens e Roberto Piccoli, entrambi recuperati (anche il tedesco ha fatto solo parte del lavoro coi compagni) e pronti a dare il proprio contributo nella trasferta che per la Fiorentina potrebbe certificare la salvezza matematica.

Dubbi e speranze verso Roma

Resta invece più incerto il quadro degli altri acciaccati. Moise Kean sta accelerando i tempi e proverà a rendersi disponibile, anche se le possibilità restano ridotte. Niccolò Fortini, alle prese da più di un mese con problemi alla schiena, dovrebbe tornare pienamente in gruppo entro la fine della settimana. Più indietro Luis Balbo, che ha lavorato a parte ma filtra ottimismo: a chi lo ha incrociato nei giorni scorsi al Viola Park ha confidato di sentirsi bene e vicino al rientro. Segnali positivi che, nel loro insieme, raccontano di una Fiorentina pronta a giocarsi al meglio le ultime carte della stagione.