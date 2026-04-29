Bollini sul 'caso' Braschi in Fiorentina-Sassuolo: "È l'esempio in merito ai giovani"

vedi letture

Presenta all'Arena Brera di Milano per la finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus, il ct dell'Italia Under 19, Alberto Bollini, ha preso la parola di fronte ai media presenti. Nel farlo, ha speso una dichiarazione anche sul mancato ingresso di Riccardo Braschi in Fiorentina-Sassuolo, di cui si è parlato tanto in queste ore: "Lo utilizzo come esempio, senza addentrarmi nelle vicende del club e di Vanoli, professionista che ha fatto un grande percorso. Ci vuole comunque attenzione: quando i giovani giocano in prima squadra vivono di grande entusiasmo e cercano di imparare tutto dai campioni, quando non giocano invece oziano un po'. E poi tornano in Primavera e si dice che non sono più performanti: si deve lavorare sull'aspetto morale ed emotivo. Il minutaggio comunque fa bene a tutti, valorizzi anche i ragazzi".

Questa invece la risposte sul tema delle seconde squadre: "Sulle squadre B ero super favorevole quando non c'erano. E per me andrebbe fatto proprio il campionato delle seconde squadre, con meno assillo e tensione per il risultato. Un passaggio fondamentale per i nostri giovani", le parole riprese dall'inviato di TMW.