RFV Calamai: "Paratici ha mercato, vediamo se lo avrà anche la sua squadra"

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Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Cafè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato i temi caldi di casa Fiorentina, su tutti le voci che darebbero il Ds Fabio Paratici richiesto da diverse big: "La storia Paratici-Roma è passata come quei temporali estivi che generano grande confusione ma poi alla fine tutto torna normale. Vorrei prendere un risvolto di questa vicenda: abbiamo capito che ci sono addirittura sei club, tre italiani e tre stranieri, che si son fatti un'idea sulla possibilità che Paratici potesse venire da loro.

Io credo che Paratici deve sapere una cosa: nessuno dei suoi giocatori ha sei club interessati a loro. E poiché ne deve vendere una quindicina, per lui questa non è certo una buona notizia".