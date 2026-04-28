RFV Nicoletti: "Prossimo allenatore della Fiorentina? Grosso. Ma io spero in Guardiola"

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Intervenuto come di consueto dagli studi di Radio Firenzeviola, l'opinionista e intermediario Costantino Nicoletti ha parlato così dei temi di attualità di casa viola: "La Fiorentina è già salva da un mese, la Cremonese dovrebbe fare 10 punti in 4 partite e la squadra viola nessuno, mi sembra impensabile. Paratici-Roma? Sono sondaggi, stanno valutando vari profili da Giuntoli a Nani. Dopo Gattuso mi aspetto di tutto, non mi sorprendo più di nulla con questa gestione. Il background di Paratici non si discute, l'esperienza è sotto gli occhi di tutti e io ho sempre sostenuto che abbia una exit strategy se le cose non dovessero andare come spera a Firenze. Bisogna vedere se le sue ambizioni professionali combaciano con quelle della Fiorentina. Secondo me comunque resterà, sta bene qui e ha la stima di tutti".

Chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?

"Sarà Grosso, lo dico da tempo ormai. E chi commenta la partita del Sassuolo con la Fiorentina non lo capisco, il campionato ormai è finito. Però io conservo un sogno, che la Fiorentina riesca a convincere Pep Guardiola a venire a Firenze. Propongo di tempestare i profili social dell'allenatore per dirgli di venire alla Fiorentina. Guardiola non è stato smentito ancora come voce (ride, ndr). Abbiamo buttato via tanti soldi negli anni, non possiamo permetterci di investire per un allenatore come Guardiola? Lui ama la Toscana, possiamo offrirgli una vita bellissima a Firenze.