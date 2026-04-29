RFV Pallavicino netto: "Paratici il nostro Batistuta. Grosso un'idea che mi intriga"

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Carlo Pallavicino, procuratore ed giornalista, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola amore mio" a proposito dei principali temi d'attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Intanto devo dire che mi ha fatto molto piacere la manifestazione d'interesse del club viola per il secondo lotto dei lavori del Franchi. Non era prevedibile che i Commisso tenessero la Fiorentina e questo è un segnale che il progetto Paratici ha delle basi fondate su cui muoversi. Non ci sono segnali di dismissione. Certo, secondo me manca ancora un vero amministratore delegato che rappresenti la proprietà americana a Firenze".

Si attende una rivoluzione della rosa nel corso dell'estate?

"Sì, ma ho paura che ci siano dei problemi finanziari che non lo consentono. Servirà molta accortezza. La rivoluzione ci sarà ma sarà lunga e non si risolverà con due-tre nuovi acquisti. Dall'altro lato ci vorrà sicuramente tanta pazienza per Paratici perché prima deve risolvere altri problemi".

Crede all'ipotesi che Paratici possa andare alla Roma?

"Non lo vedo in grado di fare una mossa del genere. Io lo vedo molto concentrato sul progetto Fiorentina in questo momento, al netto del fatto che nella Capitale viva la sua attuale compagna. Non mi preoccupa questa cosa: lui è il nostro Batistuta in questo momento, dobbiamo aggrapparci a lui. Può incidere nella squadra come faceva Bati".

Che scelte si attende da parte di Vanoli in queste ultime giornate?

"Spero di vedere altri giovani. La gente è molto interessata ai prodotti del settore giovanile e la Fiorentina ha sempre avuto il pollice verde. Al tempo stesso spero che Vanoli possa prendersi anche delle rivincite: se se ne andrà, la città dovrà essergli riconoscente. Si era preso una bella gatta da pelare, venendo qui…"

E Grosso le piacerebbe in panchina?

"Sono curioso. Se Paratici lo sceglierà è perché va a colpo sicuro. Mi sarebbero piaciuti Farioli o Sarri. Questi due profili avrebbero senz'altro acceso l'entusiasmo della città".