RFV Capozucca: "Gud ha qualità ma serve continuità. Rugani il più deludente"

vedi letture

Stefano Capozucca, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?". Ecco le sue dichiarazioni: "Gudmundsson le qualità le ha, ha dimostrato a Genova di avere le capacità ma anche a Firenze in alcune partite è stato determinante. E’ vero che non ha un rendimento costante, se lo avesse sarebbe un giocatore top”.

Cosa ne pensa del silenzio della dirigenza dopo la partita a Udine?

“Io dopo quei risultati non mi aspettavo una prestazione del genere a Udine. Mi aspettavo una prestazione diversa perché vedevo una Fiorentina in crescita che aveva l’opportunità di staccarsi dalla zona bassa della classifica. Non posso giudicare la dirigenza però io penso che la Fiorentina è una società normale, ha una tifoseria e un pubblico importante e quindi la comunicazione va fatta perché bisogna avere rispetto di chi segue sempre”.

Secondo lei che mercato ha fatto la Fiorentina?

“A gennaio l’inserimento è sempre difficile, diciamo che di tutti i ragazzi che sono arrivati alla Fiorentina, il rendimento di Rugani è quello più deludente, per il resto il giudizio va dato alla fine. Sono partite importantissime quelle di ora perché la Fiorentina deve rimanere per mille motivi in questa categoria”.

Ascolta il Podcast per l'intervista completa