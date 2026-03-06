RFV Faccenda: "Tornerei al 4-3-3 anche senza Solomon. Diamo tempo a Fortini"

L'ex Fiorentina Mario Faccenda, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" a proposito delle difficoltà che sta attraversando da inizio anno il reparto difensivo viola. Sono infatti 42 i gol subiti in campionato su 27 gare disputate: "La difesa non sta passando una buona annata. Si pensava che Rugani potesse dare una svolta invece ha avuto grosse responsabilità in tutti e tre i gol subiti contro l'Udinese. Poi è vero che sul primo gol è scivolato ma per quello che penso io, nell'area piccola, su una palla alta, deve sempre uscire il portiere. Quindi dividerei la colpa al 50% tra De Gea e Rugani, almeno per il primo gol. Negli altri due, è stata colpa soprattutto di Rugani. Logicamente veniva da infortuni, è stato fermo per alcuni mesi e non è facile rientrare subito nel ritmo gara".

Anche Vanoli ha delle colpe?

"Fino al primo tempo col Pisa ha fatto delle buone scelte. Poi nel 2° tempo la Fiorentina ha giocato male e su qualche cosa anche lui ha delle responsabilità. Poi essendo l'allenatore è normale che sia responsabile di tutto ciò che si vede in campo. Si stava facendo bene col 4-3-3 ma contro l'Udinese ha voluto fare dei piccoli cambiamenti che non hanno portato risultati. Per questo tornerei al 4-3-3 anche se manca Solomon. Lui e Fagioli sono i giocatori che stanno facendo la differenza in questa Fiorentina".

Col Parma tornerà Dodo, giocatore spesso criticato. Quando è mancato, però, la Fiorentina è andata in difficoltà.

"Contro l’Udinese sarebbe stato meglio mettere Fortini e continuare con la difesa a 4. Fortini è stato richiesto anche sul mercato, quindi è un buon giocatore, poi è logico che può avere alti e bassi come tutti i giocatori. Per me sta facendo bene, anno scorso ha stupito in B. Questo è il primo anno in Serie A, è giovane e gli va dato tempo".

