RFV Ascari: "Vi dico la mia sul mercato invernale. Prossimo anno si riparta da Fagioli"

L'agente Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per dare le prime valutazioni sul mercato invernale, a poco più di un mese dalla sua conclusione. Queste le sue parole: "Nel complesso gli acquisti mi convincono tutti, partendo da Brescianini che è un prospetto di valore, di alto livello, a Fabbian, che, anche sta incontando delle difficoltà, può essere utilizzato da mediano, da mezzana, da trepartista. Credo che così come ha fatto bene a Bologna, possa farlo anche a Firenze. Rugani sapevamo che arrivava da un periodo di inattività e che avrebbe avuto bisogno di tempo per recuperare, quindi i rischi erano già stati calcolati al momento del suo acquisto. È chiaro che esporlo alla figura di Udine lascia un po' perplessi, però credo che la prestazione di tutta la squadra sia stata ampiamente insufficiente, quindi gettare tutta la croce solo addosso a lui credo sia ingiusto. Solomon è il giocatore che più mi ha sorpreso in positivo, peccato per l'infortunio ma può succedere. Sicuramente è un giocatore che può cambiare le sorti dell'attacco viola. Harrison è un giocatore normale. Quando ti trovi in difficoltà, con l'acqua alla gola può succedere che tu sia condizionato sia negli acquisti che nelle sessioni. Quando invece veleggi a livelli più alti puoi anche permetterti di rinunciare, per esempio, alle proposte di 30 milioni che sono state indirizzate a Comuzzo. Viste le circostanze attuali, tra le prestazioni del giocatore e la posizione in classifica, ci sarebbe da mangiarsi le mani. Però il calcio a volte va così e bisogna ragionare a seconda del momento. L'importante ora è portare in fondo la stagione e chiudere con la salvezza. Le prossime gara però non le vedo facili quindi sarà una lotta salvezza difficoltosa. Parma arriverà a Firenze con la testa libera. La Cremonese è una rosa discreta nonostante il periodo difficile che stanno passando. Però bisogna arrivare alla salvezza costi quel che costi e poi riprogrammare la stagione. Fagioli è uno degli elementi da cui la Fiorentina dovrà ripartire il prossimo anno".

