RFV Ulivieri sicuro: "La Viola non retrocede. Parole Vanoli e De Gea giuste: vi spiego"

vedi letture

Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, ex tecnico tra le altre del Parma e storicamente tifoso della Fiorentina, ha preso la parola oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di “Viola amore mio”. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Perché è così convinto, come ha scritto su Facebook, che la Fiorentina non possa retrocedere?

“Cito il film “Berlinguer ti voglio bene”: “Pòle la donna permettersi di pareggiare con l’òmo? No!” E il mio no vale anche per la lotta salvezza della Fiorentina. Il mio è un no convinto e parte dalla considerazione della forza di questa squadra, della quale tutti devono essere convinti, a cominciare dai giocatori. Certo, anche l’allenatore ha bisogno di una mano: gli serve tranquillità. La salvezza non è cosa fatta ma la Fiorentina sono certo che ne metterà tre dietro presto”.

L’ha sorpresa la difesa a tre a Udine?

“No, è una scelta logica dell’allenatore. Oggi credo che ci sia per certe squadre la necessità di variare tra i due centrali e i tre centrali in rapporto al valore degli attaccanti avversari. Era logico mettersi a tre contro l’Udinese”.

Cosa ci dobbiamo aspettare da Piccoli se Kean non ce la farà domenica?

“In qualche occasione Piccoli ha già dimostrato il suo valore ma gli manca continuità: far vedere che sei forte in due-tre gare non conta nulla. Lui sa coprire bene palla e sa tenere la posizione ma gli serve fatica e umiltà”.

Vanoli dopo il ko di Udine ha detto che alla squadra serve un esame di coscienza…

“Conosco bene Vanoli e sono certo che lui non volesse scaricare le responsabilità sulla squadra: lui ha voluto responsabilizzare la squadra. Per lottare per la salvezza serve soffrire”.