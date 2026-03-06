RFV Carnasciali: "I calciatori non sono ancora consapevoli del rischio che corrono"

Daniele Carnasciali, ex difensore di Fiorentina e Bologna, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" della disastrosa sconfitta contro l'Udinese e della deludente prestazione di Rugani: "Dovevamo affrontarla in maniera diversa. I calciatori quando giocano ancora non sono consapevoli del rischio che corrono, forse credono che prima o poi ne verranno fuori. Non hanno capito che questa è una squadra che gioca per non retrocedere. Poi, magari il prossimo anno andranno via e vinceranno tutto. Ora però devono pensare a salvarsi. Contro il Parma è una partita difficile e alla giornata dopo c'è la Cremonese".

Secondo lei arrivati alle ultime quattro partite saremo già salvi?

"Secondo me per le ultime quattro giornate saranno lì a lottare. La Cremonese è una squadra che non mollerà e menomale che nelle ultime partite ha sempre perso, così anche lei è rientrata nella lotta salvezza. Mi sembra che questi giocatori vivono sulla Luna, perché non si rendono conto della situazione. Loro devono entrare in campo pensando di essere scarsi, così non hanno la mentalità con la quale dicono: 'Prima o poi segnamo, perché siamo più forti'. Non vorrei che cadessero nel nostro stesso errore quando siamo retrocessi".

Cosa pensa dell'arrivo di Rugani?

"Il mercato di gennaio non è mai semplice. Rugani ha fatto degli errori anche per merito dei compagni, non sono solo errori singoli. Io con gli attaccanti dell'Udinese avrei messo un difensore diverso, con una formazione diversa, ma dopo è sempre facile parlare. Il mercato di gennaio non propone troppe possibilità e Paratici ha scelto di prendere Rugani. Nelle ultime partite ha fatto male anche Dodo e siamo ancora a lottare per non retrocedere".

