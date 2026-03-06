RFV Fattori: "Vanoli ha messo Rugani in difficoltà e ha rigettato la squadra nel caos"

L'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori ha commentato a "Garrisca al Vento" le ultime novità in casa Fiorentina proiettandosi anche sul match di questa domenica tra i viola e il Parma: "Chi l'ha data l'idea a Vanoli di schierare Rugani con quelle condizioni fisiche' Io a Udine ho visto la squadra giocare a cinque, e io sono un cultore della difesa a cinque. Giocando così però la media punti è nettamente inferiore rispetto a quella che si ha con la difesa a quattro. Rugani poi è stato messo in difficoltà, ha già un brutto timbro addosso, perché a Firenze funziona così. Vanoli è troppo condizionabile. Harrison quinto a destra ha fatto un casino incredibile, mentre Gudmundsson dietro a Kean lo hanno capito tutti che non funziona. La comunicazione poi a Firenze è un disastro, le parole di De Gea per dire non hanno un senso, alla pari di Vanoli che dice che il modulo non conta. Posso anche essere d'accordo, ma i giocatori contano. La Fiorentina era uscita fuori dal caos perché era diventata ordinata, lui l'ha rimessa in disordine. Vedere una squadra così allo sbaraglio mi ha fatto male. Si può perdere ma non in quel modo".

Ancora su Rugani e sulle parole di De Gea: "Lui non gioca da novembre, arriva a gennaio e non gioca per recuperare e te lo fai esordire così? A me se mi prendono Rugani e io ho Pongracic e Ranieri che vanno bene aspetto a metterlo. Aver cambiato sistema poi ha distolto l'attenzione da altri problemi, il primo gol lo prendi perché De Gea sta fermo. Poi ripeto quello che il capitano viola ha detto nel post partita è ancora più grave, vista la fascia che ha. Ora con il Parma giochi nuovamente sotto pressione, devi rifare partire il meccanismo che avevi creato e che hai interrotto per far giocare Gudmundsson dietro a Kean".