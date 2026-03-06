Calamai: "Difesa ancora senza leader: col Parma serve il vero Ranieri"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della difesa della Fiorentina "Siamo stati mesi a sottolineare la necessità di migliorare la retroguardia, ci sono state anche le partenze di Pablo Mari e Viti che non avevano fatto niente di particolare. Ma eravamo convinti che il primo, unico, decisivo colpo sarebbe stato quello di un difensore leader, affidabile, trascinante. Siamo rimasti un po' così quando questa grande operazione ha partorito poco.

Ha partorito Rugani, che da anni è una riserva della Juventus e che tra l'altro veniva da un infortunio. Avevamo bisogno di un difensore subito, è arrivato un mese dopo e male. Nella gara decisiva col Parma immagino nuovamente Rugani in panchina, e alla fine dei giochi siamo ancora a sperare che un giocatore come Ranieri riesca, con i suoi limiti ma anche col suo temperamento, a far quadrare un reparto che non funziona".