RFV Calamai: "Viola, stop esperimenti: curioso di vedere Oulai e Fagioli insieme"

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Luca Camalai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato dell'amichevole di stasera tra Fiorentina e Deportivo La Coruna e dei suoi possibili spunti: "Seguirò con grande attenzione Fiorentina e Deportivo La Coruna, e in particolare il momento delle formazioni, visto che questa è l'ultima amichevole prima delle gare ufficiali, il 14 c'è la prima sfida di Coppa Italia con la vincente di Benevento e Ravenna. Oggi quindi non è il momento degli esperimenti, cos' dicono le regole del calcio, ma Grosso manderà in campo la squadra che affronterà questa sfida di Coppa Italia. Certo poi andrà valutata la possibilità di inserire Mastantuono, ma la traccia sarà quella.

Siamo quindi all'ultima occasione per capire se Grosso proporrà dall'inizio Oulai e Fagioli, due di grande qualità, che non sono registi classici e che dovranno occupare anche il ruolo di regia. Per il momento hanno giocato pochi minuti insieme e non sono mai partiti dall'inizio. Se Grosso avrà l'idea di metterli insieme stasera mi aspetto di vederli, altrimenti qualche domanda sul futuro di Fagioli me la dovrò porre".