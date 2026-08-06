Pinamonti via dal Sassuolo? Anche la Fiorentina ci pensa: ecco la richiesta dei neroverdi
Andrea Pinamonti resta un attaccante destinato a muoversi sul mercato. Già la scorsa estate, dopo il rientro dal prestito al Genoa, il centravanti trentino era stato seguito da diversi club, salvo poi restare al Sassuolo e disputare un'ottima stagione agli ordini di Fabio Grosso. Con il contratto in scadenza nel 2027 e la decisione di non rinnovare, questa estate rappresenta il momento giusto per cambiare squadra. Il Sassuolo lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, ma un'offerta superiore ai 10 potrebbe bastare per aprire la trattativa.
La Lazio continua a seguirlo con attenzione. Anche Grosso lo conosce bene e l'ipotesi Fiorentina resta sullo sfondo, pur senza essere una priorità nelle strategie di mercato viola. Dall'Inghilterra, infine, si è fatto avanti anche l'Hull City. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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