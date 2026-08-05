RFV Ascari: "Il colpo Mastantuono passerà alla storia. Ecco il suo ruolo ideale in campo"

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Eugenio Ascari, procuratore sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sull'ormai prossima arrivo a Firenze di Franco Mastantuono dal Real Madrid e non solo: "Grandissimo colpo, straordinario ed eccezionale Non mi sarei mai aspettato che la Fioretinabattesse una cocnocrrenza così agguerrita. È un'operazione che resterà nella storia, si è aperta una nuova era. Paratici da quando si è insediato ha dato nuova credibilità al club. Su Mastantuono è partito prima e ha sfruttato i rapporti con il Real, l'affare Valdepenas ha aperto la strada".

Cosa ne pensa del ruolo di Mastantuono? "Se Grosso giocherà con il 4-3-3 per lui la collocazione plausibile è quella di esterno a destra. Se la Fiorentina invece dovesse giocare con 4-3-2-1 o con il 4-2-3-1 è ovvio che lui giocherebbe più da trequartista".

Tra i giocatori a cui si è ispirato c'è Julian Alvarez, gli somgilia? "Julian è più attaccante rispetto a lui. Le percentuali realizzative di Mastantuono non sono altissime, li deve miglioare, nella confidenza con il gol. Tornando sull'impiego tattico, visto che la Fiorentina non ha molti esterni la miglior soluzione è giocare 4-3-2-1 e in quel caso si potrebbe mettere Gudmundsson e Mastantuono dietro a Kean. Tra tutti questi giocatori non c'è nessuno che abbia le caratteristiche dell'esterno alto".

Crede che Mastantuono resterà oltre all'anno di prestito a Firenze? "È prematuro parlare del prossimo anno per Mastantuono, la formula è quella del prestito secco con il Real che partecipa al pagamento dell'ingaggio. Ora prevdere cosa succederà al 30 luglio del 2027 è difficile".

Ancora sulle difficoltà avute dal ragazzo in Europa: "Sicuramente era prevedibile che lui in Europa potesse incontrare difficoltà, quelle che ha avuto lui al Real le ha avute per dire anche Endrick, che è andato al Lione per avere spazio. Stessa cosa è successa a Estevao passato dal Palmeiras al Chelsea".

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