RFV Vazquez: "Mastantuono a Madrid stava facendo bene, gli infortuni lo hanno frenato"

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Martin Vazquez, ex giocatore del Torino in Serie A, ma soprattutto del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sull'arrivo a Firenze di Mastantuono: "È un giocatore giovane arrivato a Madrid lo scorso anno, ha iniziato a giocare con Xabi Alonso e ha fatto bene, ha giocato sulla fascia destra, dopo qualche infortunio lo ha condizionato. Al Real non lo si è visto molto ma al Rver Plate ha fatto bene, può essere un buon acquisto per i viola, si dovrà vedere come si adatterà al calcio italiano. Secondo me quando uno ha la fiducia del tecnico e si mette a disposizione della squadra, avendo qualità, può dare ciò di cui la squadra ha bisogno. La Serie A è diversa dalla Liga, bisogna aspettare di vedere lui come si trova".

E di Valdepenas cosa ci può dire? "Valdepenas non l'ho visto molto, ma ci sono diversi giocatori che dal Real Madrid Castilla sono andati in giro per l'Europa, hanno una mentalità differente, non hanno paura degli ambienti e hanno ovviamente molta qualità. Sono giovani con un futuro importante, lo si è visto con Nico Paz, mi aspetto che anche Valdepenas possa fare bene. Quelli della Castilla sono abituati a reggere la pressione".

La Serie A può aiutare Mastantuono nella sua crescita? "Il campionato italiano quando io ci ho giocato era il primo al mondo, ora non è quello che era prima ma per dire squadre come l'Inter in Europa hanno fatto bene. L'Italia deve tornare al suo status, la Serie A però ti fa imparare e le cose della vita di tutti i giorni sono simili alla Spagna. I giocatori in Italia, quelli spagnoli per dire, hanno fatto tutti bene".

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