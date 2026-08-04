RFV Lo Monaco: "Mastantuono non può fare l'esterno, serve il 4-3-2-1"

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Così il ds Pietro Lo Monaco a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", sul possibile arrivo di Mastantuono alla Fiorentina: "L’ho proposto alla Viola tre anni fa, quando giocava ancora nel River. La società sta facendo bene, gli acquisti sono tutti intriganti e siamo curiosi di vedere come riusciranno a mettersi in campo. Se la Fiorentina vuole giocare col 4-3-3 non ha gli esterni d’attacco per farlo".

Che assetto vedrebbe più verosimile?

"Mi sembrerebbe più logico il 4-3-2-1. Il centrocampo Fagioli-Oulai-Atta rischia di essere leggerino, bisognerebbe dargli equilibrio. Lo potrebbe fare Cher Ndour spostando Atta più avanti. Aggiungendoci Mastantuono sarebbe una squadra stellare”.

Come inquadrerebbe Mastantuono?

“L’ho visto per la prima volta quattro anni fa. Esordì nel River a 15 anni. Non in una squadra a caso. Considerate che talento possa avere. Lui tende ad accentrarsi, quindi confinarlo a destra lo limiterebbe, non ha le caratteristiche dell’esterno d’attacco”.

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