RFV Rossi su Mastantuono: "L'ho visto tante volte giocare, è molto bravo e tecnico. Darà soddisfazioni ai tifosi"

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Giuseppe Rossi, grande ex attaccante italiano della Fiorentina ed attuale vicepresidente e responsabile dell'area tecnica dei New York Cosmos, sarà uno dei partecipanti dell'evento per i 100 anni della Fiorentina al Bagno Principe di Forte dei Marmi, seguito in prima linea da Radio FirenzeViola. Rossi in tal senso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sull'attualità e sul mercato viola di Fabio Paratici: "Sono prima di tutto contento per Fabio che ha trovato una piazza importante come Firenze e farà grandi cose. Il calciomercato è stupendo, i calciatori presi porteranno qualità giusta. Mastantuono è l'ultimo preso, sono giocatori di qualità che daranno quel qualcosa in più che non c'era l'anno scorso

Come valuta il colpo Mastantuono: "L'ho visto giocare molte volte, è molto bravo, tecnico. Ha un'intelligenza calcistica molto molto alta, e credo che a Firenze piacciano questi tipi di calciatori e lui si troverà a suo agio. Fabio saprà come gestirlo anche per quanto riguarda il ruolo e regalerà tante soddisfazioni ai tifosi".

Cosa ne pensa della permanenza di Kean? "Serve un nove, uno che riesce a fare gol anche quando tocca pochi palloni a partita. Il primo anno lo è stato, quest'anno un po' meno ma ci sta un'annata così. Conoscendolo da quello che ho visto per me farà bene e troverà la giusta concentrazione per tornare ai livelli del primo anno".

Confida molto in Grosso? "Abbiamo giocato insieme e l'ho seguito nella sua carriera da allenatore, vedrete che farà grandi cose".

Sulla scelta della Fiorentina di ritirare la maglia numero dieci per l'anno del centenario in celebrazione di Antognoni: "È un gran bel gesto che è anche dovuto per quello che ha fatto Antognoni per la Fiorentina, tutti noi speriamo di vederlo al centenario. Il gesto ripeto è bello e spero possa far riavvicinare di più le parti".

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