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Calamai: "Commisso, apertura ad Antognoni che vale come un gol: spero che Giancarlo accetti"

Calamai: "Commisso, apertura ad Antognoni che vale come un gol: spero che Giancarlo accetti"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:45Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Camalai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato della questione Antognoni-Fiorentina: “Partecipo anche io alla lettura di questa vicenda. In un’estate straordinaria con acquisti di livello top, non a caso stiamo aspettando Mastantuono, secondo me il gol più bello lo ha messo a segno il presidente Commisso. La straordinaria apertura ad Antognoni testimonia la consapevolezza della storia viola da parte di questa società. Mi auguro che Giancarlo vada a stringere la mano tesa dal presidente”.

Il CNB di oggi: "Commisso, apertura ad Antognoni che vale come un gol: spero che Giancarlo accetti"