Antognoni: "Il comunicato di Commisso mi ha fatto imbestialire. Non cambio idea, non sarò al centenario"

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Ieri sera Giancarlo Antognoni, bandiera e storico numero dieci della storia della Fiorentina, è stato il protagonista del Premio Coriolano Perioli, assegnato ad Arcola e dedicato alla memoria dell’ex presidente dello Spezia campione d’Italia del 1944 con i Vigili del Fuoco. L’ex capitano viola ha parlato tra i vari temi anche di quello delicato legato alla sua partecipazione alla festa per il Centenario del club gigliato. Queste le sue parole riportate da Cittadellaspezia.com: “Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo cinque anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero.

Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto”. Da qui la conferma della decisione di non partecipare alle celebrazioni per il centenario del club: “Cinque anni fa mi ero ripromesso di non esserci. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire”