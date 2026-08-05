RFV Pallavicino: "Mastantuono può far divertire Firenze. Mi ricorda Bertoni"

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L'ex procuratore Carlo Pallavicino è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando delle ultime di mercato in casa Fiorentina a partire dall'arrivo di Franco Mastantuono: "Da quello che ho potuto vedere mi sembra un giocatore molto divertente, c'è grande curiosità ed eccitazione su questo ragazzo. Non lo conoscevo, mi sono informato e sembra faccia cose divertenti".

Che giocatore le ricorda Mastantuono: "Il pensiero va subito a Daniel Bertoni che era più pesante fisicamente. La sua capacità di posizionarsi e di colpire il pallone era incredibile, quando arrivò a Firenze scoprimmo un modo nuovo di giocare a calcio. Faceva cose che non eravamo abituati a vedere".

Le ricorda in un certo senso l'affare Salah? "Salah un crack lo diventò alla Fiorentina e la sua mancata permanenza è stata una disdetta, l'opzione per tenerlo non era veritiera. Per certi versi può assomilgiare anche a Pastore, sono giocatori che ti colpiscono. Mastantuono ha anche il dinamismo del brasiliano".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.