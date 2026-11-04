RFV Calamai: "Viola, resta il problema difensivo: Dragusin faccia il salto di qualità"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dei problemi che nonostante la vittoria della Fiorentina con il Sassuolo continuano a restare, soprattutto a livello difensivo: "Al di là del dibattito sul vedere o meno titolare Gonòalves, su come inserire o non inserire Oulai, resta oggettivo il problema difesa. Anche nella bella e importantissima vittoria contro il Sassuolo, la squadra viola ha incassato due gol e, visto l'infortunio di Pongracic, va valutata tutta la stagione e ad oggi dobbiamo avere la speranza che il grande salto di qualità arrivi da Dragusin, il cui valore è oggettivo, lo racconta la sua storia. Fino ad oggi però del Dragusin leader e punto di riferimento ricordo pochissimo.

C'è stata la gara con il Napoli e poco altro. Però la qualità c'è e il talento c'è, quindi per iniziare a subire meno gol ci sarà bisogno del vero Dragusin".