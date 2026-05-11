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Calamai: "Viola imbarazzante: 6 a Braschi, senza voto tutti gli altri"
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Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai analizza il pari della Fiorentina arrivato ieri contro il Genoa. Queste le sue parole: "Torno a guardarmi indietro e a fare una riflessione sulla gara di ieri, imbarazzante veramente. È vero, c'è la ragion di stato ma non c'era un problema retrocessione né per la Fiorentina né per il Genoa. C'era il dovere e l'obbligo di offrire a chi era allo stadio di vedere una partita dignitosa. Se avessi dovuto fare le pagelle ieri, io avrei dato provocatoriamente 6 a Braschi e tutti gli altri senza voto".
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