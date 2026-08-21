Calamai: "In caso di cessione di Kean il sostituto ideale è Icardi, no a Pinamonti o Lucca”

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Nel consueto appuntamento su Radio Firenzeviola con il "Caffè Nero Bollente", Luca Calamai si è così espresso sull'attualità della Fiorentina: "Kean, Kean, Kean, mi sembra che tutto giri attorno a Kean. Se guardo alle alternative all'attaccante, che io resto convinto sia meglio tenere, escluderei Lucca e non mi convince neanche Pinamonti. Zirkzee è fuori dalla portata della Fiorentina, alla fine dei nomi che sappiamo se proprio dovessi scegliere punterei su Icardi. E a chi si domanda su come gestirlo, dico che anche Kean non è una passeggiata".