Calamai: "In caso di cessione di Kean il sostituto ideale è Icardi, no a Pinamonti o Lucca”
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Nel consueto appuntamento su Radio Firenzeviola con il "Caffè Nero Bollente", Luca Calamai si è così espresso sull'attualità della Fiorentina: "Kean, Kean, Kean, mi sembra che tutto giri attorno a Kean. Se guardo alle alternative all'attaccante, che io resto convinto sia meglio tenere, escluderei Lucca e non mi convince neanche Pinamonti. Zirkzee è fuori dalla portata della Fiorentina, alla fine dei nomi che sappiamo se proprio dovessi scegliere punterei su Icardi. E a chi si domanda su come gestirlo, dico che anche Kean non è una passeggiata".
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolaredi Luca Calamai
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1 Cedere ora Kean sarebbe un errore. Non cambierei mai Fagioli con Torreira. Poku bene Soulè meglio. All'Olimpico vorrei Mastantuono titolare
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Copertina
CalciomercatoKean-Como, contatti continui. L'agente a lavoro e la Fiorentina in attesa: la situazione
Pietro LazzeriniFortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
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